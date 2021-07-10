Гороскоп на 11 июля для ижевчан: Водолеям лучше отложить важные дела, Львам – начать секс-эксперименты

Гороскоп для ижевчан. Фото: pixabay.com

ОВЕН

В этот день вероятны головные боли и даже отравления. Не доверяйте малознакомым людям, не посвящайте никого в свои планы – они могут сорваться. Избегайте любых споров, особенно с любимыми. Звезды советуют не обращать внимание на критику.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют устроить небольшой семейный праздник. Внимательно отнеситесь к близким своей второй половинки. Если они вам не нравятся, то лучше и вовсе постараться избежать общения.

БЛИЗНЕЦЫ

Не сидите дома – вас ждут удивительные встречи! Вы будете неотразимы – это не останется незамеченным у представителей противоположного пола.

РАК

Самое время наверстывать упущенное. Признавайтесь в любви, встречайтесь со старыми знакомыми, не отказывайтесь от предложений. Все сегодня на вашей стороне.

ЛЕВ

Сегодня все понимают вас с полуслова – пользуйтесь этим и будет вам счастье! Звезды уверяют, этот день создан для сексуальных экспериментов со второй половинкой.

ДЕВЫ

11 июля стоит делать так, как велит вам сердце и совесть. Тогда и разочарований станет меньше.

ВЕСЫ

В этот день вы можете свернуть горы. Будьте осторожны при работе с электроприборами. А вечером постарайтесь как можно лучше расслабиться.

СКОРПИОН

Будьте гостеприимны и обходительны. Не спорьте, лучше оставьте свое мнение при себе. Звезды советуют устроить пикник.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит покупать то, что очень хочется – любые сделки могут стать для вас провальными. Старайтесь сдерживать ваш пыл. Звезды советуют никому не доверять.

КОЗЕРОГ

Звезды советуют применять хитрость во всех делах, особенно в любовных! Внимательно отнеситесь к финансам, постарайтесь, как можно меньше рисковать. Иначе убытков вам не избежать.

ВОДОЛЕЙ

В этот день возможно легкое недомогание. Отложите все важные дела и встречи на будни. Но внимательно отнеситесь к любым предложениям – прислушайтесь к интуиции, и у вас все получится.

РЫБЫ

Хороший день для новых начинаний! Все планы исполнятся. Но возможны конфликты с домашними. Постарайтесь избегать их. Лучше привлеките близких к выполнению ваших задумок.

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