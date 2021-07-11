Погода в Ижевске 11 июля: тепло и ясно

Температура воздуха может подняться до +25°С
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! На улице ясная и теплая погода ожидается на протяжении всего дня. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка»
По данным сайта GISMETEO, днем 11 июля в Ижевске ожидается ясная погода. Температура воздуха может подняться до +25°С. Ветер северный, с порывами до 10-11 м/с.
Кстати, сейчас растущая луна 2%, а полнолуние ожидается через 13 дней, 24 июля. Долгота дня составляет 17 часов 24 минут.
Желаем вам отличного дня!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гороскоп на 11 июля для ижевчан: Водолеям лучше отложить важные дела, Львам – начать секс-эксперименты