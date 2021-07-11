Погода в Ижевске 11 июля: тепло и ясно

Температура воздуха может подняться до +25°С Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На улице ясная и теплая погода ожидается на протяжении всего дня. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка»

По данным сайта GISMETEO, днем 11 июля в Ижевске ожидается ясная погода. Температура воздуха может подняться до +25°С. Ветер северный, с порывами до 10-11 м/с.

Кстати, сейчас растущая луна 2%, а полнолуние ожидается через 13 дней, 24 июля. Долгота дня составляет 17 часов 24 минут.

Желаем вам отличного дня!

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