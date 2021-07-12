Нарушения санитарных требований выявили в 107 детских садах Удмуртии

Итоги были подведены за 6 месяцев проверок Фото: pixabay.com

107 проверок по контролю за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства в детских садах провел за полгода Роспотребнадзор по Удмуртии, об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Во всех проверенных садиках были найдены те или иные нарушение.

Так, из 166 проб питьевой воды в трех пробах (1,8%) присутствовали микроорганизмы, а в четырех пробах из 68 (5,9%) были нарушены санитарно-химические показатели.

Также было исследовано 239 проб готовых блюд, и 10 из них (4,2%) также не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Более 70 кг пищевых продуктов пришлось снять с реализации. В 8,6% случаев пища не соответствовала нужной калорийности. Кроме того, фактическое меню не соответствовало примерному, рыба, творог и сыр в ряде случаев оказались ненадлежащего качества, далеко не везде соблюдались сроки и условия хранения продуктов.

Также проверка показала, что многим садикам требуется косметический ремонт помещений и замена оборудования – электроплит, холодильников и моечных ванн.

Микроклимат в детсадах был нарушен в 3% случаев, а уровень освещенности не соблюдался в 12,9% случаев – лампы в игровых и раздевальных комнатах требовали замены.

По итогам проверок было составлено 144 протокола об административном правонарушении и назначено штрафов на 980 000 рублей. А работу детского сада в Камбарском районе даже приостанавливали на 30 суток из-за того, что пробы воды не соседствовали нормам по микробиологическим показателям.

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