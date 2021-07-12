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Здоровье12 июля 2021 8:45

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 138 человек

Свежая статистика от удмуртского оперштаба на 12 июля
Дмитрий Коренев
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 12 июля в Удмуртии выявлено 138 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 18 детей до 14 лет и 23 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 4 летальных случая.

45 человек выздоровели, их выписали.

3 138 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 733 – в состоянии средней степени тяжести, 167 – в тяжелом состоянии.

Всего на 12 июля в Удмуртии зарегистрировано 37 262 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 32 685 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 539 летальных случаев.

Вакцинированы 227 959 жителей Удмуртии. Из них 158 017 прошли через оба этапа вакцинации.

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