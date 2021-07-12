По факту ДТП, в котором пострадали 7 взрослых и 3 детей в Удмуртии, прокуратура начала проверку

Молоковоз после столкновения перевернулся Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Проверка можгинской межрайонной прокуратуры началась по факту ДТП, в котором пострадало 10 человек: семеро взрослых и трое детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, возле деревни Большие Сибы Можгинского района Удмуртии произошла авария с участием четырех транспортных средств. Как было предварительно установлено, на 70 км автодороги федерального значения М7 Волга подъезд к городам Ижевску и Перми столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля. Из 10 пострадавших госпитализировано восемь человек, в том числе трое детей: 10 лет, 8 лет и годовалый малыш.

По одной из версий, водителя грузовика ужалила пчела, и он выехал на встречную полосу. Прокуратуре предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также определить причины и условия, способствовавшие совершению ДТП. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Видео: в Удмуртии припаркованная машина съехала и врезалась в магазин

- Нарушения санитарных требований выявили в 107 детских садах Удмуртии