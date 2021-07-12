Утро в Ижевске: ДТП с молоковозом и 10 пострадавшими, судьба школы №51 и топ-5 благоустроенных пляжей

Главные новости Ижевска за минувшие выходные Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 12 июля, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность, сильный ветер и температура до +27°С. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Спортсменки из Удмуртии взяли серебро в парной гонке на первенстве России по велоспорту

- Видео: в Удмуртии припаркованная машина съехала и врезалась в магазин

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки

- Железнодорожные пути недалеко от школы №65 в Ижевске огородят

- На ул. Удмуртской в Ижевске установят новую остановку

А теперь к главным новостям:

ДТП С МОЛОКОВОЗОМ

Массовойе ДТП в Удмуртии Фото: пресс-служба МЧС России по Удмуртии

10 человек пострадало 11 июля, в ДТП, которое произошло в Можгинском районе Удмуртии. Участниками аварии стало стразу четыре машины: грузовик, молоковоз и две легковушки. А вот предварительная причина столкновения оказалась весьма странной…

ТОП-5 ПЛЯЖЕЙ

Какой пляж лучше? Фото: pixabay.com

В Удмуртии продолжается жаркая погода. Специально для тех, кто хочет позагорать на солнышке «Комсомолка» собрала пять пляжей недалеко от Ижевска, где гарантированно есть кабинки для переодевания, прокат лодок и катамаранов, а также другие развлечения.

СНЕСУТ ЛИ ШКОЛУ?

Здание школы №51 Фото: пресс-служба Ижевска

Судьбу школы №51 в поселке Машиностроителей предстоит решить родителям учащихся и вместе с администрацией образовательного учреждения. На встрече с главой было озвучено два варианта развития событий: школу снесут и построят новую либо здание продолжат использовать в образовательном процессе, а рядом, на месте деревянных бараков, возведут новую школу.

А ЕЩЁ

Так выглядела башня раньше Фото: Архив КП

Мы продолжаем творческий конкурс «Башня будущего». Ижевчане могут нарисовать башню главного корпуса Ижмаша такой, какой видят ее в будущем, и получить приз. Подробнее об условиях здесь.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.