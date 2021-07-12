Пенсионера убили во время застолья в Ижевске

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту убийства 67-летнего жителя города. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, тело пенсионера с ножевыми ранениями было обнаружено ночью 9 июля в квартире на улице 10 лет Октября.

В убийстве подозревается 58-летний житель Ижевска, с которым, по версии следствия, у потерпевшего во время распития алкоголя возник конфликт. В его ходе обвиняемый взял нож и ударил пенсионера в грудь. От полученных ран тот скончался на месте.

Следователем проведен осмотр места трагедии, допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы. Обвиняемого взяли под стражу.

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