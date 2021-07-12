Первый компонент вакцины от коронавируса получили 15% жителей Удмуртии

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Как сообщает антиковидный оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 12 июля хотя бы одну прививку от коронавируса получили 228 тысяч жителей региона, что составляет 15,2% от всего населения.
Второй компонент получили 10,5 % подлежащих вакцинации жителей (158 тысяч человек). Всего планируется привить 693 тысячи человек.
Напомним, за сутки в Удмуртии ковидом заразились 138 человек. 4 пациента скончались.
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