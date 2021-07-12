В Удмуртии водитель столкнулся с лосем и насмерть сбил мотоциклиста

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

9 июля на 145 километре участка федеральной трассы в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Около 21:35 27-летний водитель Kia Rio с пассажиркой в салоне сбил выбежавшего на дорогу лося, после чего продолжил ехать по обочине и насмерть сбил стоявшего на обочине 30-летнего мотоциклиста. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Водитель и пассажирка попали в больницу. Водителей просят сохранять предельную концентрацию на дороге, особенно в местах, где установлены знаки, которые предупреждают о возможном появлении диких животных.

«При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

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