Экс-главврач Городской поликлиники №2 Нина Капачинская скончалась в Ижевске

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Бывший главный врач Городской поликлиники № 2 г. Ижевска Нина Капачинская скончалась в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Нина Евгеньевна родом из села Тыловай Дебесского района республики. В 1983 году она окончила Ижевский мединститут. Работая в МСЧ № 1 и МСЧ № 9, она прошла путь от цехового терапевта до заместителя главного врача.

Городской поликлиникой №2 Капачинская руководитла с 2008 по 2019 гг.

«Она была грамотным и мудрым руководителем. Под ее началом в Городской поликлинике № 2 началось внедрение бережливых технологий, до сих пор поликлиника является одной из передовых в этой области на территории всей России», — сообщает Минздрав.

Прощание с заслуженным работником здравоохранения состоится 14 июля на улице Гольянский поселок, дом №8. Начало – в 09:45.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Нины Евгеньевны.

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