Переболевших ковидом в Удмуртии ждет углубленная диспансеризация

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Об углубленной диспансеризации переболевших ковидом граждан сообщил на своей странице «ВКонтакте» Глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, на углубленное медобследование выделили 31 млн рублей.

В первую очередь будут обследовать граждан, которые перенесли ковид в средней или тяжелой форме и имеют несколько хронических заболеваний.

Первый этап подразумевает рентген грудной клетки, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию и 3 анализа крови. При выявлении отклонений пациента отправят на второй этап, включающий в себя эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

«Если по результатам диспансеризации у пациентов найдут хронические заболевания или риски их возникновения, их ждёт лечение и реабилитация», — подчеркнул губернатор.

В настоящее время в регионе выявлено 37,3 тысяч заболевших коронавирусом. 27% перенесли болезнь в тяжелой и средней форме.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии, в настоящее время в Ижевске продолжают работать пункты вакцинации на Центральной площади. Совершеннолетним гражданам можно привиться ежедневно с 08:00 до 21:00 (технический перерыв – с 15:00 до 15:30). при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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