Памятник учительнице открыли в Ижевске

Фото: Полина Юсупова, пресс-служба главы и правительства Удмуртии

12 июля в столице Удмуртии праздновали национальный армянский праздник «Вардавар». В рамках празднования в Парке Космонавтов прошло торжественное открытие двух скульптур. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, помимо памятника создателю армянского алфавита Месропу Маштоцу (жил в 4 веке нашей эры), в парке появилась и скульптура, посвященная образу первой учительницы. О необычной истории создания памятника мы писали здесь.

Фото: Полина Юсупова

Напомним, прототипом памятника стала ижевская учительница математики Галина Витальевна Петрова, которая не смогла справиться с тяжелой болезнью, несмотря на помощь ребят, которых она учила. Глава армянской диаспоры Ижевска Мнацакан Аракелян вдохновился этой историей и решил увековечить память учительницы и заодно отблагодарить всех педагогов за их нелегкий труд, подарив памятнику лицо Галины Витальевны.

«У нас одинаково громко и одинаково любимо на этой территории звучат и крезь, и гармошка, и дудук. Замечательно, что все, кто придут в этот любимый городской парк, смогут узнать о культуре еще одного народа, живущего в Удмуртии», — отметила на торжественной церемонии министр национальной политики республики Лариса Буранова.

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