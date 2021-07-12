В Ижевске пожарные спасли из горящего дома 12 человек из 13-ти

Сотрудники пожарно-спасательной части № 1 Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

11 июля в четырехэтажном доме по улице Оржоникидзе в Ижевске начался пожар. К прибытию первых огнеборцев из окна второго этажа валил густой черный дым. Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы и развернули трехколенную лестницу, по которой выводили людей из задымленного здания.

Фото: Дмитрий Алексеев, vk.com/udmurtiya18rus

«Благодаря грамотным и оперативным действиям, удалось спасти 12 человек, среди них трое детей», - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 1 Руслан Богданов.

К сожалению, всех спасти не удалось – в комнате, где находился очаг пожара, найдено тело мужчины 1969 года рождения. Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины.

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