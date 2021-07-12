Карта распространения коронавируса на 12 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

К сожалению, 4 человека скончались Фото: pixabay.com

138 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 12 июля. 45 пациентов выздоровели, четыре человека скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 677

Глазов — 1 758

Воткинск — 1 566

Можга — 2 059

Сарапул — 1 397

Завьяловский район — 2011

Алнашский район — 667

Балезинский район — 704

Вавожский район — 321

Воткинский район — 414

Глазовский район — 386

Граховский район — 209

Дебесский район — 312

Игринский район — 845

Камбарский район — 326

Каракулинский район — 225

Кезский район — 421

Кизнерский район — 370

Киясовский район — 261

Красногорский район — 422

Малопургинский район — 516

Можгинский район — 399

Сарапульский район — 442

Селтинский район — 295

Сюмсинский район — 364

Увинский район — 1 185

Шарканский район — 592

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 301

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