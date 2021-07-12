Карта распространения коронавируса на 12 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

К сожалению, 4 человека скончались Фото: pixabay.com
138 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 12 июля. 45 пациентов выздоровели, четыре человека скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 677
Глазов — 1 758
Воткинск — 1 566
Можга — 2 059
Сарапул — 1 397
Завьяловский район — 2011
Алнашский район — 667
Балезинский район — 704
Вавожский район — 321
Воткинский район — 414
Глазовский район — 386
Граховский район — 209
Дебесский район — 312
Игринский район — 845
Камбарский район — 326
Каракулинский район — 225
Кезский район — 421
Кизнерский район — 370
Киясовский район — 261
Красногорский район — 422
Малопургинский район — 516
Можгинский район — 399
Сарапульский район — 442
Селтинский район — 295
Сюмсинский район — 364
Увинский район — 1 185
Шарканский район — 592
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 301
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