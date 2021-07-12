Нового министра внутренних дел Удмуртии представили официально

Фото: пресс-служба МВД России

12 июля в рамках видеоконференции министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу МВД по Удмуртии нового министра Максима Тихонова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, новый руководитель имеет профильное образование в ведомственном вузе, имеет опыт работы с подразделениями криминального блока, а также опыт решения сложных задач и управления ключевыми службами.

Генерал обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Тихоновым: улучшение состояния регистрационной дисциплины и контроль над вопросами функционирования дежурных частей. Также он призвал к активной работе по противодействию коррупции, криминальным посягательствам в сфере экономики, незаконному обороту наркотиков.

«От того, как организована деятельность на начальном этапе, когда человек к нам только обратился, зависит очень многое, и в первую очередь – раскрытие преступления по горячим следам. Граждане делают выводы и дают свою оценку полиции в целом: насколько корректно и доброжелательно с ними общались; как быстро прибыла на место происшествия следственно-оперативная группа, какие конкретно приняты меры в рамках реагирования на сообщение», — подчеркнул Колокольцев.

О назначении бывшего заместителя министра внутренних дел по Калужской области на пост главы МВД по Удмуртии, на котором он сменил руководившего ведомством с 2018 года Алексея Попова, стало известно на прошлой неделе.

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