Гороскоп на 13 июля для ижевчан: Овнам стоит рискнуть, а Близнецам – поменьше общаться

Что звезды обещают ижевчанам? Фото: Архив КП

ОВЕН

Риск – дело благородное, особенно сегодня. Если есть возможность сорваться и уехать – действуйте, не раздумывая. Вечером не исключены ссоры с родными и близкими людьми – сегодня вы куда более мелочны, чем обычно, и это может им не понравиться.

ТЕЛЕЦ

Не очень продуктивный день. Вы ощущаете вину, но не можете до конца понять, за что. Освободить голову и разобраться в себе поможет небольшой вечерний алкомарафон с друзьями – только не переусердствуйте!

БЛИЗНЕЦЫ

Во вторник звезды советуют Близнецам поменьше общаться – от этого сегодня одни проблемы. Хорошее время, чтобы остаться наедине с собой и отдохнуть от общества.

РАК

Появится желание перемен, к которому стоит как минимум прислушаться. Идти наобум не нужно – лучше тщательно все спланируйте.

ЛЕВ

Стоит тщательно фильтровать любые предложения, которые касаются денег. Звезды намекают, что в вашем окружении есть человек, мечтающий оставить вас без единого гроша.

ДЕВА

Сегодня вам сильно аукнутся прошлые ошибки, пусть это станет для вас уроком. Вечер обещает быть сильно спокойнее, чем первая половина дня

ВЕСЫ

Хороший день для любых покупок. Берите друзей, знакомых, родственников - и бегом в магазины тратить половину зарплаты! Купленные сегодня вещи будут служить вам верой и правдой очень долгое время.

СКОРПИОН

Придется решать проблемы других людей, необязательно близких, а вы этого не любите. Однако оказанная сейчас помощь может сильно продвинуть вас по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ

Без поддержки других людей вам сегодня никуда. Не стесняйтесь просить о помощи, или очень рискуете очень быстро остаться ни с чем.

КОЗЕРОГ

Звезды обещают вам милое знакомство с представителем противоположного пола, который станет вам верным другом на остаток жизни.

ВОДОЛЕЙ

Очень благоприятный день в финансовом отношении. Скорее всего, вы найдете новый источник дохода. Однако судьба может предоставить вам очень тяжелый выбор – моральное благополучие или финансовый успех. И да, эти вещи не всегда идут рука об руку.

РЫБЫ

Ваша карьера пойдет в гору, и сегодня вы сможете сделать первый шаг в этом направлении. Обращайте внимание на начальство – скоро понадобится помощь, которую сможете оказать только вы. Не проспите!

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