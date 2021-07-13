Погода в Ижевске 13 июля: ожидаются до +26 °С и северный ветер

Прогноз погоды на 13 июля в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре 13 июля, вторник. Традиционно рассказываем о прогнозе синоптиков на день.

По данным удмуртского гидрометцентра, сегодня в столице Удмуртии ожидается теплая погода. Температура воздуха днем прогреется до +24...+26 °С. При этом на небе будет переменная облачность. Северный ветер подует со скоростью 6-11 м/с. Синоптики сообщают, что преимущественно день будет без осадков.

Вечером столбик термометра понизится до +12...+14 °С. Также ожидаются переменная облачность и без осадков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске пожарные спасли из горящего дома 12 человек из 13

- С томатами и в форме человеческого сердца: где в Ижевске попробовать необычный шоколад?