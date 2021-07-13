Дети из Удмуртии отравились хлором в аквапарке «Ривьера» в Казани

Пострадали 5 детей и взрослая женщина, Фото: freepik.com
12 июля в Казане группа детей отравилась хлором в популярном аквапарке «Ривьера». Пострадавшим от 6 до 11 лет. Также отравилась одна взрослая женщина. Всех пострадавших госпитализировали.
Известно, что госпитализированные приехали из других регионов: Пермского края, Орловской и Пензенской областей, и также из Удмуртии. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Казань».
Возбуждено уголовное дело по статье «Невыполнение услуг, отвечающих требованиям безопасности».
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