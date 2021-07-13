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Происшествия13 июля 2021 6:23

18-летний парень утонул в Удмуртии

29 человек погибли на воде за 2021-й
Мария Шилова
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33 происшествия на водных объектах зафиксировано в Удмуртии

33 происшествия на водных объектах зафиксировано в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

9 июля в деревне Столярово Малопургинского района утонул молодой человек 2003 года рождения. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Удмуртии, он отдыхал в компании друзей.

Парень решил попробовать свои силы и переплыть реку к другому берегу. К сожалению, молодой человек скончался.

Всего за текущий год в республике на водных объектах погибли 29 человек. Среди них четверо детей. Ещё в четырех случаях пострадавшим удалось помочь и спасти их жизнь.

«Основная причина гибели взрослого населения на водных объектах – это именно алкоголь. Это объединяет почти все происшествия, которые у нас фиксируются в последнее время. Случаи гибели детей происходят в отсутствии присмотра со стороны взрослых», – сообщают в пресс-службе.

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