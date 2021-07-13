За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 142 человека

К сожалению, 5 человек скончались Фото: Ильяс Бекмансуров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 13 июля в Удмуртии выявлено 142 новых случая коронавируса. В числе заболевших 14 детей до 14 лет и 24 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 5 летальных случаев.

41 человек выздоровел, их выписали.

3 276 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 726 – в состоянии средней степени тяжести, 132 – в тяжелом состоянии.

Всего на 13 июля в Удмуртии зарегистрировано 37 404 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 32 726 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 544 летальных случая.

Вакцинированы 247 810 жителей Удмуртии. Из них 164 405 прошли через оба этапа вакцинации.

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