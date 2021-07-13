Утро в Ижевске: отравление детей хлором, спасение 12 жителей дома и открытие нового памятника

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска и Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре 13 июля, вторник. Заряжаемся бодростью и энергией! И предлагаем начать этот день вместе с нашей традиционной утренней подборкой новостей.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Нарушения санитарных требований выявили в 107 детских садах Удмуртии

- Спасатели в Ижевске достали из кроны дерева лист кровельного железа

- По факту ДТП, в котором пострадали 7 взрослых и 3 детей в Удмуртии, прокуратура начала проверку

- Первый компонент вакцины от коронавируса получили 15% жителей Удмуртии

- Пенсионера убили во время застолья в Ижевске

- Нового министра внутренних дел Удмуртии представили официально

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПАМЯТНИК УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Торжественное открытие памятника Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Новый объект появился в Ижевске 11 июля. Накануне армянского праздника Вардавар, в Парке космонавтов установили памятник погибшей учительнице. Он посвящен всем тем, кто учит наших детей и учил нас.

СПАСЕНИЕ 12 ЛЮДЕЙ

Пожар произошел в жилом доме, Фото: Дмитрий Алексеев, vk.com/udmurtiya18rus

11 июля по улице Орджоникидзе в Ижевске произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Благодаря усилиям пожарных, удалось спасти 12 жителей дома из 13, среди которых трое детей. К сожалению, мужчину, который находился в центре очага возгорания, спасти не удалось.

ДТП С ЛОСЕМ

Из-за аварии погиб мотоциклист Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

9 июля на 145 километре участка федеральной трассы в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. 27-летний водитель Kia Rio с пассажиркой в салоне сбил выбежавшего на дорогу лося, после чего продолжил ехать по обочине и насмерть сбил стоявшего на обочине 30-летнего мотоциклиста. Водитель авто и его пассажирка госпитализированы.

ОТРАВЛЕНИЕ ХЛОРОМ

Среди пострадавших также дети из Пермского края, Фото: freepik.com

Дети из Удмуртии отравились хлором в популярном аквапарке Казани. Как сообщают СМИ, 6 пострадавших, которые приехали из разных регионов России, госпитализированы. Среди них 5 детей и одна взрослая женщина.