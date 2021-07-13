Вспышка коронавируса в детском лагере в Удмуртии: фейк или же действительно есть о чем беспокоиться?

Что на самом деле случилось в детском лагере под Ижевском Фото: Дмитрий Селезнев

Тревожная новость прошлась по социальным сетям неделю назад: в одном из детских лагерей под Ижевском зафиксировали вспышку коронавируса. В анонимном посте утверждалось о 18 заболевших детях, которых пришлось забрать на 4 дня раньше окончания смены. В редакцию «Комсомолки» обратилась мама двух девочек 8 и 13 лет – она рассказала, что у одной из дочерей подтвердился ковид во время смены в лагере, о котором шла речь в анонимной записи. Есть нюанс: женщина сообщает не 18, а о 8 заболевших детях.

«Смена заканчивалась 4 июля, а за день до этого мне позвонили из медпункта и сказали, что у моей 13-летней дочери положительный тест. Сказали: «Просим ее до 12 часов ночи забрать из лагеря, либо мы ее отправим в больницу». Я сперва согласилась, но потом засомневалась – дома находился еще один мой ребенок после операции. Наверное, нельзя было, чтобы они контактировали», – сообщила нам ижевчанка.

Женщина перезвонила в лагерный медпункт и попросила позвать заболевшую дочь к телефону. Из разговора мама выяснила, что домой забрали уже шестерых подруг девочки, и в лагере из зараженных осталась лишь она и ее подруга. Никаких симптомов у девочки не было, однако мама все-таки настояла на том, чтобы девочка поехала в больницу.

Младшая дочь после окончания смены отправилась домой. По ее словам, тестирование детей начали из-за того, что кто-то заболел. Девочка рассказала, что она общалась с заболевшей сестрой до положительного теста, однако у нее взяли никаких анализов.

«Я не понимаю, почему анализ взяли не у всех детей. Кроме того, разве их не должны были поместить в карантин?» – возмущается мама девочек.

Руководство лагеря отказалось комментировать ситуацию «Комсомолке». Родители сообщают об усиленной обработке перед открытием следующей смены.

Роспотребнадзор по Удмуртии в ответ на официальный запрос сообщил, что никакой вспышки инфекции в лагере не было: заболели 1 взрослый и 1 ребенок. Им была оказана необходимая помощь. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

«Если в лагере выявляется случай ОРВИ, ребенок направляется в изолятор, берется тест, при положительном тесте изолируются все контактные лица», – пояснили в ответ на официальный запрос в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Вероятно, в данном случае контактными лицами первого круга посчитали только детей из одного отряда. Стоит отметить, что при этом общие мероприятия в настоящее время официально не запрещены и активно проводятся.

В просьбе забрать заболевших детей домой Минздрав также не усмотрел нарушений. По словам специалистов, маршрутизация зависит от состояния ребенка. Бессимптомных и не нуждающихся в госпитализации детей родители вполне могут забрать на самоизоляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Утро в Ижевске: отравление детей хлором, спасение 12 жителей дома и открытие нового памятника

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 142 человека