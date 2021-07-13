Кандидатов в депутаты Госдумы от Удмуртии выдвинула партия «Новые люди»

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Партия «Новые люди» выбрала кандидатов, которые будут баллотироваться в Госдуму от Удмуртской Республики. Решение по кандидатурам было принято на прошедшем в Москве съезде партии. Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября.

Как рассказал руководитель удмуртского регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Чудаев, выдвинут единый список из трех кандидатов от Удмуртии и Пермского края. В него вошли пермяки Денис Шитов и Сергей Исаев, а также сам Сергей Чудаев.

По Удмуртскому одномандатному округу №33 (северные районы, часть Завьяловского района и Ижевска) в Госдуму будет баллотироваться Павел Берлинский, директор ижевской инвестиционной компании «Терра».

- До этого у меня не было опыта в политике. Я работал на промышленных предприятиях, в строительных компаниях, но решил попробовать реализовать себя в новой сфере. Я понимаю, что требуется изменения в федеральном законодательстве, в том числе для более рационального распределения ресурсов в регионах, - рассказал Павел Берлинский.

- В планах не только участие в выборах в Госдуму, но и выдвижение кандидатов на муниципальные выборы. В республике много интересных людей, ждущих перемен. Есть большая потребность в появлении новых людей в политике, - говорит Сергей Чудаев.

Напомним, ранее своих кандидатов выдвинули «Единая Россия», «Справедливая Россия - за правду», КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров и «Яблоко».

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