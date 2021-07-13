Тело пенсионера из Удмуртии нашли в багажнике машины жителя Волгоградской области

Подозреваемый приехал в гости к женщине, но ее не оказалось дома. Фото: Сергей Грачев

В лесу в Завьяловском районе в багажнике автомобиля было обнаружено тело 75-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, в убийстве подозревается 60-летний вахтовик из Октябрьского района Волгоградской области.

По данным следствия, 2 июля 60-летний житель Волгоградской области, работающий в Удмуртии вахтовым методом, приехал в гости к знакомой на СНТ «Дружба» в Завьяловском районе. Женщины дома не оказалось, зато мужчина познакомился с 75-летним хозяином одного из соседних домов, с которым они приступили к распитию алкоголя.

В ходе пьянки между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил ижевчанина черенком лопаты. Позже осознав, что собутыльник скончался, мужчина бросил бездыханное тело в багажник своего авто и отогнал в лес неподалеку от СНТ, после чего покинул Удмуртию.

6 июля в 15:00 машину с телом ижевчанина, которого с 4 июля искали как без вести пропавшего, все же нашли. В минувшие выходные на родине нашли и подозреваемого, его задержали и отправили в Ижевск. В его отношении было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Произведен осмотр места трагедии, назначена судмедэкспертиза. Задержаннный помещен под стражу в Ижевске. В рамках расследования выполняется комплекс мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего.

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