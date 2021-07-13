Видео: в Удмуртии продавцы оказали сопротивление грабителю с фальшивой взрывчаткой в руке

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39-летний ранее судимый житель Воткинска пытался ограбить магазин, угрожая взрывчаткой. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчину задержали. Бесстрашие продавцов, оказавших грабителю сопротивление, попало на камеру видеонаблюдения.

Ранее судимый подозреваемый был пьян. Благодаря действиям персонала магазина он ушел без добычи и вскоре был задержан сотрудниками полиции. Предмет, который мужчина выдавал за взрывчатку, оказался спичечным коробком.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в СИЗО, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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