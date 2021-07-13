Под Ижевском насмерть сбили гуляющего по дороге пешехода

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

12 июля в селе Завьялово на улице Прудовой напротив дома №20 произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 23:50 20-летний водитель автомобиля Renault сбил мужчину, который «находился на проезжей части дороги без цели ее перехода».

Пешехода доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Согласно сообщению, приблизительный возраст погибшего– 35 лет. По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Если их нет - по обочине.

Если же никакой возможности идти по обочине нет, то следует двигаться в один ряд по краю проезжей части. Если дорога с разделительной полосой, то пешеход обязан идти по внешнему краю проезжей части. Важный момент: двигаться нужно навстречу потоку – так вы будете видеть приближающийся автомобиль и сможете своевременно на него отреагировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видео: в Удмуртии продавцы оказали сопротивление грабителю с фальшивой взрывчаткой в руке

Тело пенсионера из Удмуртии нашли в багажнике машины жителя Волгоградской области