Прокуратура защитила право 11-летнего инвалида из Удмуртии на получение дорогостоящего лекарства

Мальчика обеспечили необходимым лекарством до конца года Фото: архив КП

11-летний житель Граховского района Удмуртии страдает редким (орфанным) заболеванием. С февраля 2021 года врачи назначили ему дорогостоящее лекарство определенной марки (использовать аналоги в этом случае нельзя). Согласно российскому законодательству, лекарством ребенка должен был обеспечить региональный минздрав, однако этого не произошло. Отец ребенка пожаловался в прокуратуру, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокурор направил в министерство соответствующее представление. Рассмотрев документ, минздрав обеспечил ребенка необходимым лекарством до конца года – его общая стоимость на этот период времени составила более 7 млн рублей.

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