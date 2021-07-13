Трамвай и бетономешалка столкнулись в Ижевске на улице Ленина

Движение трамваев на данном участке временно приостановлено. Фото: Аня Мерзлякова, ИГГС, vk.com/udmurtiya18rus

В Ижевске из-за дорожной аварии приостановили движение трамваев на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

По словам очевидцев, недалеко от нового микрорайона по улице Ленина произошло столкновение трамвая с грузовиком, перевозящим бетон. Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии подтвердила «Комсомолке» факт аварии на трамвайных путях.

За уточнением мы обратились в 1-й отдел УГИБДД по республике. По информации ведомства, ДТП произошло в 12:20. На момент обращения два пассажира трамвая попали в больницу (в том числе, ребенок 2016 г.р.) Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Сотрудники Госавтоинспекции осматривают место происшествия, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Фото: Кирилл Русинов, ИГГС

Сообщается об изменениях в трамвайных маршрутах:

- №10: К/т «Аврора» - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Орджоникидзе - ул.Промышленная;

- №12: Ул.Московская - ул.Магистральная - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок.

ОБНОВЛЕНО: В 13:54 движение трамваев восстановлено.

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