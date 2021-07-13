В Удмуртию поступило 780 доз вакцины «КовиВак»

Фото: Ильяс Бекмансуров

Новая партия антикоронавирусной вакцины «КовиВак» сегодня поступила в Удмуртию. Как сообщила в своем инстаграме зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук, 14 июля все 780 доз равномерно распределят по больницам региона.

Кроме того, в ближайшие 7-10 дней ожидается поступление 20 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Напоминаем, что для достижения коллективного иммунитета запланировано привить 693 тысячи жителей республики. На утро сегодняшнего дня в Удмуртии хотя бы первым компонентом вакцины привились 247,8 тысяч человек, завершили вакцинацию 164,4 тысячи человек (16,5% и 11% соответственно).

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