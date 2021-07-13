Не справившегося с дальним заплывом 11-летнего ребенка спасли в Удмуртии

Фото: Пресс-служба РОО «ОСВОД в УР»

Сегодня в Сарапуле едва не утонул 11-летний мальчик. Ребенок решил устроить дальний заплыв по Каме, однако не рассчитал свои силы и с трудом по течению доплыл до ближайшего бакена в 70 метрах от берега. Как сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в УР», около 12 часов дня его заметили патрулировавшие район спасатели.

Мальчика взяли на борт катера и после профилактической беседы доставили на берег. Парень был так напуган, что даже не смог сказать спасателям, сколько времени пробыл в воде.

Напомним, за текущий год в республике утонули 29 человек, из них четверо – дети.

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