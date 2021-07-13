Власти Удмуртии не стали исключать полного запрета массовых мероприятий в регионе

В регионе свободно 25% ковидных коек Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Введение дополнительных ограничений в рамках борьбы с коронавирусом в Удмуртии пока не планируется. Об этом журналистам сообщила зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук.

Однако власти не исключают возможность полного запрета массовых мероприятий в случае сохранения высоких темпов заболеваемости в регионе. Конкретные показатели, необоходимые для введения таких мер, пока отсутствуют. Правительство намерено действовать по ситуации.

Вице-премьер отметила, что в настоящее время в Удмуртии развернута 1751 койка, приспособленная для коронавирусных больных, из них 25% коек свободны. Дополнительные койки открывать пока не планируется.

Амбулаторное лечение сейчас проходят 2,5 тысячи жителей Удмуртии. 23,7% из них - старше 65 лет.

Напомним, с конца июня в регион вернулись некоторые антиковидные ограничения – например, на заполняемость кинотеатров, театров и спортивных объектов. Запретили и проведение культурных и развлекательных мероприятий на открытых площадках и в торговых центрах, если организаторы не обеспечат соблюдение всех санитарных норм.

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