Жители Ижевска жалуются на странный запах

Возможно, причина в лесных пожарах в других регионах Фото: Архив КП

В Ижевске жители утром 14 июля заметили, что по всему городу пахнет гарью.

«В Металлурге пахнет паленым», — говорит наша читательница Оксана.

«Странный запах около общежитий УдГУ», — делится Дмитрий.

«На Красногеройской очень сильно пахнет гарью, видно дымку», — сообщает Мария.

«На Ворошилова сильно пахнет, как будто резину жгли», — пишет нам Елена.

В соцсетях жители города тоже обсуждают запах. Например, в группе «ВКонтакте» «Злой ижевчанин» Владимир написал, что от ароматов на Буммаше начинает болеть голова.

«Комсомолка» будет следить за ситуацией и добиваться комментариев, почему такое могло произойти. Кстати, в Челябинской области 11 июля разгорались лесные пожары. Возможно, запах гари дошел до нашего региона.

ОБНОВЛЕНО: администрация Ижевска сообщила, что официальных жалоб пока не поступало. В ГУ МЧС России по Удмуртии и региональном Гидрометцентре также заявили об отсутствии данных о запахе гари.

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