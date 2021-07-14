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Досуг14 июля 2021 6:00

Только в трех водоемах Удмуртии можно купаться

На пляже Воложки обнаружили паразитов
Анастасия Захарова
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Отдыхать можно на 12 пляжах, но только в трех водоемах при этом можно купаться

Отдыхать можно на 12 пляжах, но только в трех водоемах при этом можно купаться

Фото: Анастасия Захарова

В Удмуртии проводят пробы воды на соответствие санитарным нормам: санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Купаться можно только в трех водоемах Удмуртии: в Можгинском пруду и пруду с. Пазял Можгинского района, а также в Шарканском пруду. Последний проходил проверку несколько раз: жители жаловались на сыпь на коже.

Также Роспотребнадзор проверил 20 проб песка на микробиологические и паразитологические показатели. На Воложке и у Центрального пруда в Якшур-Бодье обнаружили токсокар. В прошлом году мы рассказывали, чем они опасны.

Ранее мы писали, на каких пляжах республики можно отдыхать безопасно.

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