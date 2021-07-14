За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 140 человек

К сожалению, 4 человека скончались Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 14 июля в Удмуртии выявлено 140 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 23 ребенка до 14 лет и 12 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 4 летальных случая.

40 человек выздоровели, их выписали.

3 276 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 726 – в состоянии средней степени тяжести, 144 – в тяжелом состоянии.

Всего на 14 июля в Удмуртии зарегистрировано 37 544 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 32 776 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 548 летальных случаев.

Вакцинированы 250 272 жителей Удмуртии. Из них 166 790 прошли через оба этапа вакцинации.

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