Утро в Ижевске: спасенный на Каме ребенок, возможность запрета на массовые мероприятия и колонны бронетехники на улицах

В Ижевске сегодня будет тепло Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 14 июля. День обещает быть солнечным и теплым. Кого-то это порадует, а людям, не любящим тепло, остается только ждать зимы. В любом случае мы предлагаем начать вам утро с дайджеста новостей от «Комсомолки»:

— В Удмуртию поступило 780 доз вакцины «КовиВак»

— Трамвай и бетономешалка столкнулись в Ижевске на ул. Ленина

— Прокуратура защитила право 11-летнего инвалида на получение дорогостоящего лекарства

— Под Ижевском насмерть сбили гуляющего по дороге пешехода

— Вспышка коронавируса в детском лагере Удмуртии: фейк или же действительно есть о чем беспокоиться?

— Видео: в Удмуртии продавцы оказали сопротивление грабителю с фальшивой взрывчаткой в руке

— Тело пенсионера из Удмуртии нашли в багажнике машины жителя Волгоградской области

— «Жалко Англию»: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева о финале Евро-2020

Перейдем к подробным новостям:

НА ДОРОГАХ УДМУРТИИ МОЖНО БУДЕТ ВСТРЕТИТЬ КОЛОННЫ БРОНЕТЕХНИКИ

На улицы Ижевска выйдут колонны бронетехники Фото: Архив КП

С 12 по 30 июля на дорогах Ижевска можно будет увидеть военную технику. не пугайтесь, все хорошо (Подробности).

НЕ СПРАВИВШЕГОСЯ С ДАЛЬНИМ ЗАПЛЫВОМ 11-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА СПАСЛИ В УДМУРТИИ

Подросток отправился в дальний заплыв на Каме. Фото: пресс-служба ОСВОД УР

На Каме только благодаря спасателям удалось предотвратить трагедию на воде. Ребенок решил устроить дальний заплыв, но не рассчитал силы (Подробности).

10 НЕИЗВЕСТНЫХ, НО ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ МОСТОВ ИЖЕВСКА

Мы собрали для вас фотографии необычных мостов города. Фото: Анастасия Михайлова

Если вам надоели избитые маршруты, то мы собрали для вас 10 необычных мостов города. Посмотрите нашу подборку: вдруг вам захочется открыть неизвестное и вместо транспорта отправиться с работы домой пешком? (Подробности).

ВЛАСТИ УДМУРТИИ НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПОЛНОГО ЗАПРЕТА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕГИОНЕ

О ситуации с коронавирусом рассказали на пресс-конференции Фото: Екатерина АРДАШЕВА

С коронавирусных полей приходят тревожные известия. Власти не исключили полного отмена массовых мероприятий (Подробности).

КТО ОБИТАЕТ НА 1 КВ.М ГАЗОНА В ИЖЕВСКЕ? ЭКСПЕРИМЕНТ «КОМСОМОЛКИ»

Мы посмотрели, кто обитает на газонах города Фото: Алена Селезнева

Лето - это не только про мороженое, ягоды и купание. В это время года просыпаются самые разные насекомые. «Комсомолка» проверила, кто живет на одном кв. м самого обычного газона и посмотрела на обитателей в микроскоп (Подробности).