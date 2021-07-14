Количество отравлений от лекарств в Удмуртии в 2 раза превышает количество отравлений алкоголем

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Роспотребнадзор по Удмуртии поделился результатами токсикологического мониторинга за второй квартал текущего года, согласно которым первое место среди острых отравлений занимают отравления лекарственными препаратами. В 42,9% случаев именно лекарства стали причиной отравления (всего 140 человек). Вторая распространенная причина – отравление алкоголем и его суррогатами, таким образом пострадали 28% отравившихся «химией» жителей (68 человек).

Попытка суицида и ошибочный прием - по-прежнему основные причины отравлений лекарствами. 1,4% отравившихся медикаментами погибли.

Смертность же от отравления алкоголем и его суррогатами существенно выше – половина смертей всех отравившихся приходятся именно на этанол, метанол и другие спирты. При этом 80,9% от этого количества погибли от чрезмерного употребления крепких спиртных напитков. На метанол же приходится чуть более 10%, отравлений, однако из 7 случаев отравлений метанолом 6 оказались летальными.

Отравления угарным газом и уксусной кислотой занимают 3 и 4 места с 8% и 3% соответственно.

Роспотребнадзор по Удмуртии продолжает мониторинг.

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