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Происшествия14 июля 2021 10:21

При пожаре в Удмуртии погибли мать и сын

Они злоупотребляли алкоголем
Дмитрий Коренев
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Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Сегодня около 2 часов ночи на ул. Мелиоративной в селе Грахово загорелся жилой дом. Согласно сообщению пресс-службы СУ СКР по Удмуртии, в результате пожара погибли два человека – 66-летняя хозяйка дома и ее 48-летний сын.

Была проведена доследственная проверка, в ходе которой выяснилось, что погибшие жили вместе и злоупотребляли алкоголем.

Произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Опрашиваются односельчане и родственники погибших.

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