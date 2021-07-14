При пожаре в Удмуртии погибли мать и сын

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Сегодня около 2 часов ночи на ул. Мелиоративной в селе Грахово загорелся жилой дом. Согласно сообщению пресс-службы СУ СКР по Удмуртии, в результате пожара погибли два человека – 66-летняя хозяйка дома и ее 48-летний сын.

Была проведена доследственная проверка, в ходе которой выяснилось, что погибшие жили вместе и злоупотребляли алкоголем.

Произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Опрашиваются односельчане и родственники погибших.

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