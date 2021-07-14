Ревакцинация от ковида в Удмуртии начнется не раньше августа

Фото: архив КП
Жители Удмуртии, привившиеся от ковида в числе первых, смогут ревакцинироваться не раньше августа. Об этом на пресс-конференции сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук.
По ее словам, протокол ревакцинации разрабатывается на федеральном уровне, его собираются принять до конца июля, после чего отправят методические рекомендации в российские субъекты.
Отдельный вопрос – вакцинация иностранцев. Отмечено, что, возможно, их тоже в скором времени начнут прививать от коронавируса.
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