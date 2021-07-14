Мужчина и женщина утонули в разных районах Удмуртии

Фото: СУ СКР по УР

СУ СК РФ по Удмуртии сообщает о двух утонувших жителях региона. По обоим случаям, произошедшим в разных районах республики, проводятся проверки.

Вечером 13 июля в реке Казмаска у деревни Новая Казмаска в Завьяловском районе нашли тело 58-летнего мужчины. Предварительно, он утонул во время рыбалки, оступившись и упав в реку.

Ночью в Сарапульском районе у Южного порта на берегу Камы обнаружили тело 34-летней жительницы Сарапула. Женщина отдыхала с друзьями, после чего в пьяном состоянии пыталась переплыть реку. У нее, очевидно, не получилось.

Напомним, счетчик утонувших в республике за этот год перевалил за 30 человек.

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