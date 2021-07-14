23-летняя пассажирка мотоцикла погибла после столкновения с «Газелью» в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

ДТП со смертельным исходом произошло 13 июля на 9 километре автодороги «Уе-Докья-З. Какси» в Вавожском районе Удмуртии. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 22:00 мотоцикл «Иж Планета-5» с 23-летним водителем за рулем столкнулся с грузовиком «ГАЗ» под управлением 49-летнего мужчины.

В результате аварии 23-летняя пассажирка мотоцикла скончалась. Отмечается, что и она, и получивший травмы водитель мотоцикла были без шлемов, а транспортное средство не было зарегистрировано. Кроме того, мотоциклист ранее был лишен водительских прав.

По факту ДТП в отношении оказавшегося в больнице мотоциклиста заведено уголовное дело. Ему грозит ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Проводится расследование.

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