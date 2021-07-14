Крестный ход в память о семье последнего российского императора пройдет в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семью последнего российского императора Николая II расстреляли в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, в ту же ночь, но 103 года спустя в столице Удмуртии пройдет крестный ход, посвященный памяти царственных страстотерпцев.

Священнослужители и верующие горожане в 22:00 начнут путь от собора Александра Невского на улице М.Горького до Храма Святых Царственных Мучеников на Северном кладбище, в котором пройдет литургия. Возглавит богослужение митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Желающие причаститься смогут сделать это на исповеди, которая начнется за час до литургии.

«По окончании литургии будет организован развоз прихожан на автобусах по районам города, - говорится в сообщении.

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