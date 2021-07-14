Четыре человека пострадали в ДТП в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Дорожная авария с 4 пострадавшими произошла в Алнашском районе Удмуртии вечером 13 июля. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, на участке дороги от федеральной трассы к деревне Верхние Алнаши 33-летняя водитель автомобиля «LADA Granta» не справилась с управлением: машина вылетела в кювет и перевернулась.

Помимо водителя, различные травмы получили и три пассажира легковушки: 34-летний мужчина, 4-летняя девочка и годовалый мальчик. Как выяснилось, девочка перевозилась без детского кресла.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима с учетом интенсивности движения, особенностей автомобиля, дорожных и погодных условий.

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