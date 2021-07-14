В Ижевске стартовал конкурс «Обычный герой»

Анастасия Егорова, координатор конкурса «Обычный герой Ижевска 2021», Жанна Дмитриева, участница прошлого сезона Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» говорили о конкурсе «Обычный герой Ижевска 2021». Из нашего подкаста вы узнаете, как социальные проекты находят поддержку властей и чем им помогает участие в конкурсе.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

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