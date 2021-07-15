При выполнении аварийно-восстановительных работ в Ижевске погиб 56-летний сотрудник «Ижводоканала»

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Сотрудник МУП «Ижводоканал» погиб, выполняя аварийно-восстановительные работы в Ленинском районе Ижевска. Мужчине было 56 лет. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на место трагедии оперативно выехали следственные органы и руководство предприятия.
«Глава города Ижевска, Администрация города, руководство муниципального предприятия «Ижводоканал» выражают соболезнования родным погибшего, семье будет оказана вся необходимая поддержка», – говорится в сообщении.
Степень вины должностных лиц будет установлена в ходе следствия.
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