Электромобиль – возможная причина пожара в боксе на набережной Ижевска

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Поздно вечером 14 июля жители столицы Удмуртии заметили возгорание на городской набережной и стали интересоваться фактом и обстоятельствами возгорания.

В пресс-службе МЧС Удмуртии «Комсомолке» пояснили, что сообщение о пожаре пришло в 22:03. Горел бокс по прокату электромобилей, самокатов и картингов. Пожар потушили за 6 минут.

Причины пожара пока устанавливаются, но предварительно известно, что возгорание могло произойти из-за работающего в аварийном режиме электромобиля.

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