Утро в Ижевске: погибший сотрудник «Ижводоканала», отравления лекарствами и место Удмуртии в борьбе с коронавирусом

Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 15 июля. Сегодня в городе будет довольно жарко, возможны дожди и грозы. «Комсомолка» подготовила дайджест новостей, которые вы могли пропустить:
– Четыре человека пострадали в ДТП в Удмуртии
– Крестный ход в память о семье последнего российского императора пройдет в Ижевске
– 23-летняя пассажирка мотоцикла погибла после столкновения с «Газелью» в Удмуртии
– Мужчина и женщина утонули в разных районах Удмуртии
– При пожаре в Удмуртии погибли мать и сын
– Жители Ижевска жалуются на странный запах
– Только в трех водоемах Удмуртии можно купаться
Перейдем к подробным новостям:
СОТРУДНИК «ИЖВОДОКАНАЛА» ПОГИБ НА РАБОТЕ
Фото: архив КП
56-летний сотрудник организации погиб, выполняя восстановительные работы. Подробнее
ПРОЙТИ РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОВИДА В УДМУРТИИ МОЖНО БУДЕТ НЕ РАНЬШЕ АВГУСТА
Фото: архив КП
Те жители Удмуртии, которые привились от коронавируса одними из первых, смогут пройти повторную вакцинацию не раньше августа. Подробнее
КОСМИЧЕСКУЮ ФРЕСКУ НАШЛИ В ДД(Ю)Т
Фото: архив КП
В ДД(Ю)Т на стене нашли фреску советского периода. Что с ней делать, пока не ясно.
УДМУРТИЯ ЗАНИМАЕТ 70 МЕСТО ПО ОХВАТУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИВИВКАМИ
Планируется привить 693 тысячи жителей Удмуртии
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Удмуртия идет в конце списка российских регионов по охвату граждан вакцинами от коронавируса. Какое место республика занимает по темпам вакцинации – читайте здесь.
В УДМУРТИИ В 2 РАЗА ЧАЩЕ ТРАВИЛИСЬ ЛЕКАРСТВАМИ, ЧЕМ АЛКОГОЛЕМ
Фото: pixabay.com
Лекарствами в Удмуртии травятся куда чаще, чем алкоголем, однако смертность от алкоголя куда выше. Подробнее