Утро в Ижевске: погибший сотрудник «Ижводоканала», отравления лекарствами и место Удмуртии в борьбе с коронавирусом

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 15 июля. Сегодня в городе будет довольно жарко, возможны дожди и грозы. «Комсомолка» подготовила дайджест новостей, которые вы могли пропустить:

– Четыре человека пострадали в ДТП в Удмуртии

– Крестный ход в память о семье последнего российского императора пройдет в Ижевске

– 23-летняя пассажирка мотоцикла погибла после столкновения с «Газелью» в Удмуртии

– Мужчина и женщина утонули в разных районах Удмуртии

– При пожаре в Удмуртии погибли мать и сын

– Жители Ижевска жалуются на странный запах

– Только в трех водоемах Удмуртии можно купаться

Перейдем к подробным новостям:

СОТРУДНИК «ИЖВОДОКАНАЛА» ПОГИБ НА РАБОТЕ

Фото: архив КП

56-летний сотрудник организации погиб, выполняя восстановительные работы. Подробнее

ПРОЙТИ РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОВИДА В УДМУРТИИ МОЖНО БУДЕТ НЕ РАНЬШЕ АВГУСТА

Фото: архив КП

Те жители Удмуртии, которые привились от коронавируса одними из первых, смогут пройти повторную вакцинацию не раньше августа. Подробнее

КОСМИЧЕСКУЮ ФРЕСКУ НАШЛИ В ДД(Ю)Т

Фото: архив КП

В ДД(Ю)Т на стене нашли фреску советского периода. Что с ней делать, пока не ясно.

УДМУРТИЯ ЗАНИМАЕТ 70 МЕСТО ПО ОХВАТУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИВИВКАМИ

Планируется привить 693 тысячи жителей Удмуртии Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Удмуртия идет в конце списка российских регионов по охвату граждан вакцинами от коронавируса. Какое место республика занимает по темпам вакцинации – читайте здесь.

В УДМУРТИИ В 2 РАЗА ЧАЩЕ ТРАВИЛИСЬ ЛЕКАРСТВАМИ, ЧЕМ АЛКОГОЛЕМ

Фото: pixabay.com

Лекарствами в Удмуртии травятся куда чаще, чем алкоголем, однако смертность от алкоголя куда выше. Подробнее