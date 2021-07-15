За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 140 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 15 июля в Удмуртии выявлено 140 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 17 детей до 14 лет и 20 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 5 летальных случаев. Самому молодому погибшему было 57 лет.

43 человека выздоровели, их выписали.

3 446 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 709 – в состоянии средней степени тяжести, 167 – в тяжелом состоянии.

Всего на 15 июля в Удмуртии зарегистрировано 37 684 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 32 809 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 553 летальных случая.

Вакцинированы 255 696 жителей Удмуртии. Из них 168 777 прошли через оба этапа вакцинации.

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