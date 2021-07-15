Нетрезвый водитель без прав въехал в столб в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

15 июля Глазове произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, на улице Кирова около 00:50 автомобиль Renault врезался в световую опору. 28-летний водитель и его 32-летняя пассажирка получили травмы.

Установлено, что водитель был пьян. Кроме того, у него не было водительских прав.

Жителей Удмуртии просят сообщать о нерезвых или подозрительных водителях по телефонам 415-700, 415-701 или 02, 102, 112.

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