Движение по улице Нижней в Ижевске будет ограничено до конца сентября

Фото: Сергей Грачев

Систему теплоснабжения по улице Нижней в Ижевске ждет серьезный ремонт. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 15 июля и до конца сентября движение от дома №18 до улицы 2-я Подлесная будет ограничено.

Планируется обновить 1 км магистральных труб, исчерпавших запас прочности. После ремонта надежность теплоснабжения должна повыситься в 300 домах и соцобъектах городка Металлургов.

«Магистральная сеть, проложенная здесь в 1970 году, - одна из основных тепловых артерий от Ижевской ТЭЦ-1, обеспечивающих теплоснабжение городка Металлургов. К настоящему времени она полностью исчерпала запас прочности и пришла в неудовлетворительное состояние. Замена трубопроводов позволит безаварийно эксплуатировать трассу как минимум в ближайшие 10-15 лет» - сообщает администрация.

По ходу ремонта будет происходить поэтапное отключение горячей воды на срок до 10 дней. Часть домов останутся без горячей воды на все время работ.

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