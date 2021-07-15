В одном из кафе Ижевска чуть не изнасиловали 39-летнюю продавщицу

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43-летний ранее неоднократно судимый житель столицы Удмуртии задержан по обвинению в покушении на изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Удмуртии
По версии следствия, 8 июля мужчина зашел в кафе в центре Ижевска после его закрытия, заставил 39-летнюю продавщицу выпить, избил и попытался изнасиловать. Женщина, однако, смогла дать ему отпор.
«Потерпевшая оказала мужчине активное сопротивление, смогла вырваться и выбежать на улицу, где обратилась к прохожим, которые сообщили о случившемся в полицию», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и назначили необходимые экспертизы. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.
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